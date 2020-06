Hacène Lekadir, l'été à Metz et le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains est ouvert.

Nous parlons réouverture dans Moselle Actuel, celle du Casino 2000 de Mondof-les-Bains au Luxembourg avec son directeur général Guido Berghmans et son chef du restaurant gastronomique Les Roses, François Jagut. Nous rattraperons le sujet histoire avec Sébastien Wagner et Gérard Schoenenberger qui n'a pas été diffusé jeudi dernier consacré à Auguste Dujardin. Nous retrouverons le journal régional avec Sébastien Souici et pour commencer, demandez le programme de l'été à Metz avec l'adjoint à la culture pour quelques semaines encore, Hacène Lekadir.