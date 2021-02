Haddock, Albert Algoud (rediff) - réconciliation au Rwanda, Be Pax

Bruxelles sous les pavés - Thierry Demey (rediff) : place du jeu de Balle et rue Blaes



Coup de projecteur : un sacré anniversaire par mille sabords ! Celui du capitaine Haddock qui vient d’avoir 80 ans ! Sa toute première apparition date du 2 janvier 1941 dans "Le crabe aux pinces d’or"

Le langage fleuri du capitaine Haddock recèle pas moins de 221 jurons, on en passe quelques-uns en revue avec le tintinophile connu, convaincu, acharné Albert Algoud, auteur de "Haddock illustré, l’intégrale des jurons du Capitaine Haddock" édité par Casterman



L'air du Temps : Tatien Musabyimana nous présente le récent travail du Groupe « Dialogue inter-Rwandais de BePax » : le défi de la réconciliation au Rwanda, près de 27 ans après le génocide des tutsis qui a fait plus d’un million de morts entre le 7 avril et le 17 juillet 1994.