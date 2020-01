Haïti dix ans après l’apocalypse

Voici dix ans tout juste, Haïti était balayé par un gigantesque tremblement de terre détruisant tout sur son passage et faisant 300.000 morts. Depuis, la situation économique, politique et climatique n’a fait qu’empirer, entraînant de nombreuses manifestations, pénuries et répressions. Comment rendre l’espoir à un pays à terre ?

En une émission, nous sommes passés du constat le plus noir à un espoir réel de voir la population haïtienne prendre son destin en mains. Le pays sera au centre de la campagne de Carême d’Entraide et Fraternité.