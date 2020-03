Haïti : injustice climatique pour tous

La campagne de Carême d’Entraide et Fraternité démarre cette semaine. Elle est consacrée à Haïti, dix ans après le tremblement de terre qui a ravagé le pays. Ce pays fait partir des trois pays les plus exposés au monde aux changements climatiques alors qu’il en fait partie des plus petits émetteurs de C02 au monde.



Durant un mois, de nombreux événements auront lieu à Bruxelles et en Wallonie autour de Haïti et de cette campagne de Carême. Tous les renseignements sont à trouver sur le site www.entraide.be