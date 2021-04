Nous sommes aujourd'hui nous sommes à 15 km d'Angoulême sur la commune de Sers, au "Hameau de La Brousse" aux portes du Périgord vert. C'est là sur 30 hectares de bois et de près qu' Hélène Le Chevillier et Michel Gayout ont posé leurs valises et restauré le hameau petit à petit.

Aujourd'hui ce lieu tourné vers la culture, l'art l'écologie et la culture, accueille un certain nombre de résidents, artistes ou autres qui vivent là à l'année.

Suivez nous dans la découverte de ce lieu atypique qui porte en lui tous les germes d'une vie de hameau réinventer.