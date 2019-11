Handidon 2019

Depuis le 15 Octobre et pendant 2 mois, une action appelée Handidon est en place dans toute la France. En effet cette action ressource est assurée par chaque délégation. Aujourd’hui nous parlerons de la mise en place d’une action telle que celle-ci, ses acteurs et ses objectifs dans le département du Loir-et-Cher. Pour cela nous serons en présence de Ghislaine la bénévole, Cathrine la directrice et Léna l’étudiante communicante.