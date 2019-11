Hé oui, les vices sont parfois cachés, la loi le prévoit!!!!

Toutes les défectuosités d'un produit ne sont pas forcément détectables. mais, par bonheur pour le consommateur la loi le prévoit. on parle de "vices cachés". Dans une relation professionnel-acheteur, déséquilibrée par nature, le second a des armes pour se défendre.Bernard Lancelot, membre de l'UFC Que choisir, vous en dit plus au micro de Chantal de la Touanne.