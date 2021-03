Hélène Verdier, Popopidoux, entreprise de location de couches lavables

Hélène Verdier, à 34 ans, est une jeune femme libre, pleine d’entrain, ouverte à la vie… c’est ainsi qu’étudiante pour devenir ingénieur en développement de logiciel elle a aussi été serveuse au comité des fêtes de Rambouillet, régisseuse de caisse sur une base de loisir, surveillante de concours, agent animalier, standardiste, et on en passe... C’est ainsi qu’elle fait de la moto, du tir à l’arc et même, en bonne ingénieure logiciel qui sait ce que sont les probabilités, joue au poker.



Il y a 4 ans, tandis qu'un bébé se pointe, Hélène Verdier met de côté les logiciels et s’attaque à un problème tout prosaïque : l’achat et la consommation des couches bébé qui représente une montage de dépenses et de déchets. C’est ainsi que nait à peu près en même temps que bébé Léo son bébé entreprise : Popopidoux, entreprise de location de couches lavables, et son bébé "Le collectif Zéro déchet à Angers" qui est tout particulièrement intéressant à connaître pour savoir comment diminuer nos déchets domestiques voire les réduire à zéro