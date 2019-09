Help! l'Ufc Que choisir vous informe et vous aide!

Comment connaitre ses droits en matière de consommation? L'Ufc Que choisir vous informe et vous suit dans vos démarches.Clauses abusives ou présumées, délai de livraison, droit de rétractation, tous problèmes difficiles à gérer quand on n'est pas du métier. Annette Pinçon, conseillère juridique, vous en dit plus au micro de Chantal de La Touanne.