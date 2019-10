Retour dans Moselle Actuel sur l'expo Hergé au Château de Malbrouck à Manderen, qui propose jusqu'au 30 novembre une expo Hergé de près de 1500 mètres carrés, réalisée en étroite collaboration avec la société Moulinsart, chargée de la défense et de l'exploitation de l'oeuvre d'Hergé et le musée Hergé de Louvain-la-Neuve tout près de Bruxelles. Nous entendrons le président du Conseil départemental de la Moselle, Patrick Weiten, Jean-François Patricola en charge de la programmation de Malbrouck sur le 9ème art et Anne Eyberg, directrice du musée, enregistrée à Louvain-la-Neuve lors de la présentation officielle de la nouvelle expo du château de Malbrouck au musée Tintin. Avec également quelques ambiances de la visite guidée. Nous parlerons aussi cinéma comme chaque mercredi.