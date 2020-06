Herman Van Rompuy - redif. 11/02/2020

Aujourd'hui , nous recevons Herman Van Rompuy, ancien président du Conseil des ministres européen, ancien président de la Chambre et ancien ministre.

Il nous parle de l'évolution de la politique en Occident, de celle de l'opinion publique et de la société de plus en plus émiettée et individualisée .

Nous l'interrogeons sur le populisme et l'immigration. Il a rêvé d'idéaux européens depuis sa jeunesse et a eu la chance de terminer sa carrière par de hautes responsabilités européennes.Il nous parle de sa foi et du vivre ensemble. Il énonce les valeurs qu'il promeut et affectionne. Enfin il s'exprime sur le Brexit, bien triste nouvelle.