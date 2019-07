Hervé Baro, la marque Pays cathare® en étendard

Pour promouvoir un tourisme durable, le Département s’est engagé de longue date auprès des professionnels des filières agricoles et viticoles. La mise en œuvre du programme Pays cathare, initié il y a près de 30 ans, a permis de fédérer les partenaires et les institutions, de structurer le territoire et de créer des liens entre les professionnels.

Aujourd’hui, la marque Pays cathare® regroupe près de 900 professionnels du tourisme, de l’agriculture et de la viticulture, sans oublier les artisans d’art et de nombreux représentants des métiers de bouche. Ils répondent à un cahier des charges spécifique attestant de leur savoir-faire et garantissant l’origine et la qualité de leur production. Un atout de plus pour notre territoire !