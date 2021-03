Hervé Gérard, auteur de "Bruxelles, demeures de célébrités"

Une émission présentée par Delphine Freyssinet et Maxime de Kerchove.



Hervé Gérard, auteur de "Bruxelles, demeures de cébrités", chez 180° éditions.

Bruxelles regorge en effet de demeures où ont résidé des femmes et des hommes qui ont fait honneur à la Belgique ou à sa capitale.

Ce recueil en dresse la liste non exhaustive.