Hildegarde de Bingen présentée par Dominique Estragnat

C 'est à un voyage dans l'histoire auquel nous convie ce jour Gérald Joubert, voyage dans le temps au XII ième siècle et rencontre avec Hildegarde de Bingen, Bénédictine. Gérald joubert aura pour invité et guide Dominique Estragnat, alors si vous souhaitez mieux connaitre cette Bénédictine inspirée du Moyen Age, restez sur RCF!