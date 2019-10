Histoire du bidonville Louis le Débonnaire à Metz, Philippe Voivenel à Woippy.

En ce jour de la fête de la toussaint, Moselle Actuel joue les prolongations.

Nous retrouverons en fin d'émission Sébastien Wagner et Gérard Schoenenberger, il sera question de la chute de Metz. Avec Philippe Voivenel et Chantal de la Touane, nous vous donnerons rendez-vous pour une pièce de théâtre dans le cadre du salon du livre d'histoire de Woippy, Montesquieu et Machiavel, les démons de la politique. Pour débuter ce Moselle Actuel de la Toussaint nous retrouvons Véronique Etienne, directrice de l'agence Grand-Est de la Fondation Abbé Pierre pour vous raconter l'histoire du bidonville Louis le Débonnaire à Metz.