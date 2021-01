Home, Assaf Shoshan (rediff) - Carole Dumont, RBDH : logement et sans-papiers

Le plein de bulles - Frédéric Ronsse (Librairie Flagey) : "Ne m'oublie pas", la toute première BD d'Alix Garin, publiée aux éditions du Lombard.



Coup de projecteur (rediff) : Bruno Benvindo, directeur des expositions au Musée juif de Belgique, nous parle de "Home", la rétrospective consacrée au photographe vidéaste israélien Assaf Shoshan, actuellement au Musée juif de Belgique et prolongée jusqu’au 25 avril

Ouvert le vendredi de 10h à 17h et le weekend de 10h à 18h

www.mjb-jmb.org



L'Air du Temps : les sans-papiers et le logement. Des personnes sans papiers, certes, mais pas sans droit en ce qui concerne le logement.

Pour en parler, Carole Dumont, chargée d’analyses et de plaidoyer au RBDH, notre partenaire dans cettre émission.

Le Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat regroupe une soixantaine d’associations engagées aux côtés des personnes mal-logées.

www.rbdh.be