Hommage au Frère Remy Bergeret - 3 livres, 3 étapes dans la vie

Né le 30 avril 1955 à Beaune, il avait fait profession en septembre 1980 et avait été ordonné prêtre en juin 1985. Supérieur de la maison Saint Guillaume Courtet de la Réunion puis prieur de notre couvent des dominicains à Montpellier, engagé dans bien des apostolats et des services. Les dominicains se souviennent du frère très attentif et attachant.