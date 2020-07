Hommage à Olive Enscène, chanteur messin, Alexandra Tobelaim, Nest en juillet.

Nous rendrons hommage après le journal régional présenté par Sébastien Souici à Olive Enscène, chanteur messin décédé brutalement dans la nuit de samedi à dimanche, le 28 juin. Nous parlerons du Comte d'Asfeld avec Sébastien Wagner et Gérard Schoenenberger. Alexandra Tobelaim directrice du Nest à Thionville sera en ligne avec nous pour des rendez-vous de juillet, la restitution des ateliers et des lectures champêtres. Comme chaque jeudi Jean-Pierre Jager nous invitera à découvrir la une et le contenu du nouveau numéro de La Semaine.