Hope 360, plus de 20 ONG réunies à Valence les 19/20 octobre

Annick Ballocco presente ce jour avec Kestin Giner au micro de RCF le grand évênement "Hope 360" qui va rassembler plus de 20 ONG autour d'un objectif commun : apporter une aide concrète aux personnes les plus démunies dans le monde. Ce rassemblement s 'adresse à un large public de tous ages sur Valence bien entendu mais sur la france entière et permettra à tout un chacun de choisir un engagement à sa mesure.