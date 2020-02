Je vous invite à me suivre dans une découverte, comme si vous y étiez, de l'Hotel Chais Monnet à Cognac. C'est sur l'ancien site de la maison des cognacs Monnet, en plein coeur de cette ville, qu'a vu le jour il y a un peu plus d'un an, le seul hotel international 5 étoiles de Charente. En compagnie de son directeur général, Monsieur Arnaud BANWENS, nous parcourons l'ensemble des bâtiments et jardins. Au fil de cette visite nous rencontrons les différents responsables de l'accueil, du salon de thé, de la brasserie, du SPA et du restaurant gastronomique... Bonne visite !