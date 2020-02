Il était une foi un clown !

A mi-chemin entre le stage de théâtre et la retraite, la proposition de Sœur Andrée-Emmanuelle, alias Mimosa lorsqu’elle porte son nez rouge, est pour le moins étonnante : « A partir de versets de la parole de Dieu, explique la dominicaine, nous demandons aux participants d’improviser ». Ou comment incarner la Parole. « Naître du livre et rire jusqu’au ciel » qui a lieu les 22 et 23 février à la maison diocésaine de Pamiers.