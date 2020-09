Il fait chaud chaud chaud au Club 57!

- La situation créée en France par le coronavirus. C’est dernier jours ont été marqué par un conflit larvé entre le conseil scientifique composé de professionnels de la santé et le gouvernement.

- Le moins qu’on puisse dire c’est que certains élus d’EELV ont fait le buzz cette semaine, volontairement ou à leur corps défendant. La palme revient au maire de Lyon fustigeant un Tour de France qu’ils jugent trop macho est trop polluant

- C’est la rentrée, rentrée scolaire mais aussi rentrée pour le spectacle vivant et plus largement pour tout ce qui touche à nos loisirs et à ce qui rend une région animée et agréable. Tout cela est une bonne chose mais pensez-vous que le climat psychologique se prête à un vrai redémarrage ?

- Les coups de coeur et coups de gueule.