ILFOP - Défilé de mode

Tous les deux ans depuis plus de 20 ans, l’ILFoP organise en fin d’année scolaire un défilé de mode afin de mettre en valeur les créations de sa section habillement.

La mission des étudiants s’ils l’acceptent, et c’est le cas : s'inscrire au mieux dans le courant de la mode actuelle, avec pour thème principal le « Rouge » et offrir un défilé digne du monde professionnel.

Ecoutez le reportage d’Aurélie Brouir.