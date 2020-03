Imaginer le port du futur

Cette semaine dans l’émission, on s’intéresse aux ports maritimes et fluviaux de la région. Saviez-vous que les Pays de la Loire comptent 47 ports de plaisance, dont 11 ports fluviaux, pour un total de 368 kilomètres de côtes maritimes ? Ces ports ont généré en 2017 un chiffre d’affaires de 7,6 millions d’euros, mais ils peinent parfois à s’inscrire dans la modernité. C’est dans ce cadre que la région a lancé en juin 2018 un appel à projet autour de la notion de Port du futur. En studio pour nous aider à mieux comprendre ces enjeux, Paul Jeanneteau, élu au conseil régional en charge de l’économie, et Anne-Marie Haute, présidente de l’entreprise Pilgrim Technology qui a répondu à cet appel à projet.