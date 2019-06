Inauguration des 4 vivants de la cathédrale St Pierre de Rennes

Au sommaire, cette semaine, dans votre magazine d'actualités des chrétiens d'Ille-et-Vilaine :



- Les représentants de l'Etat de la ville de Rennes et du diocèse se sont retrouvés mercredi soir pour inaugurer les 4 Vivants et la salle du trésor de la cathédrale St Pierre de Rennes.



- Les Semaines Sociales de Bretagne proposent une rencontre le lundi 17 juin avec Pierre-Yves Priol, auteur d'un livre La foi de mes pères: Ce qui restera de la chrétienté bretonne, aux éditions Salvator.



- Le père jésuite Ziad Hilal est venu en Bretagne pour témoigner de la foi et de l'espérance vécues par les syriens qui ont connu l'extrême violence.