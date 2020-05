Incident technique suite à une série d'incendies criminels

[Mise à jour le 18/05/2020 à 12h14]

Le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant a confirmé ce matin qu'il s'agissait d'actes volontaires et malveillants. Un grillage a été découpé, une porte de local technique défoncée et un cocktail Molotov jeté à l’intérieur. Le parquet a co-saisi la section de recherches de Grenoble et les brigades de recherches de La Mure et Grenoble.

Plusieurs expertises vont avoir lieu dans les jours à venir pour déterminer l'ampleur des dégâts que l'on craint importants.

Cette nuit, les installations TDF de Seyssinet Pariset et Jarrie ont été la cible d'incendies. Comme d'autres radios, télévisions et opérateurs mobiles nous ne sommes plus en mesure de diffuser notre programme à Grenoble et aux alentours pour une durée indéterminée.



Pour continuer à nous écouter, vous pouvez utiliser le streaming, l'écoute en ligne sur notre site internet

Quand cela est possible vous pouvez vous rabattre sur la fréquence 106.8

Nous ignorons aujourd'hui les causes de ces incendies ainsi que le temps nécessaire à la réparation des dégâts.

Dernièrement, plusieurs incendies similaires ont été recensés en Isère et dans la Drôme, pour certains revendiqués par la mouvance anarchiste.

Aucun lien n'a pour l'heure été établi entre ces actes malveillants et les incendies de la nuit dernière.