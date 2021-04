Ingrid Le Gargasson, chargée de production du projet "Le monde en berceuses"

Pendant plusieurs mois, les habitants de Vitré, en Ille-et-Vilaine ont été invités à passer derrière le micro pour enregistrer les berceuses de leur enfance. Le résultat est à présent à écouter sur lemondeenberceuses.org



Quelques berceuses en français, en breton et en gallo, mais c'est surtout l'occasion de découvrir les chants traditionnels des quatre coins du monde et mettre en valeur la diversité des cultures.



Le projet s'appelle "le monde en berceuse". Pour nous en parler, Ingrid Le Gargasson. Elle est chargée de programmation à la Maison des cultures du monde de Vitré, cette association culturelle qui accueille des expositions et des artistes du monde entier.