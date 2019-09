Initials BB: Balloon and Blues

Retour en début de Moselle Actuel sur l'un des événements de l'été, le Grand Est Mondial Air Ballon, gros succès, plus d'un demi-million de visiteurs, avec les mousquetaires autour du fondateur Philippe Buron-Pilatre, Gérard Feldzer, spécialiste de l'aviation, Jean-François Clervoy, spationaute mosellan et Bertrand Piccard le « savanturier » suisse. Nous entendrons également la plus jeune pilote du mondial 2019, la yussoise Pauline Colin.