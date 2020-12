S’il est entendu que la situation est à la fois inédite et difficile, on ne peut que s’interroger sur les inégalités de traitement dont nous sommes tous les jours les témoins. Comment se fait-il que chaque samedi, des individus, parfaitement connus et identifiés des services de police, balancent impunément marteaux, cocktail Molotov et autres pavés sur les forces de l’ordre, qu’ils mettent le feu aux voitures et pillent des magasins sans être inculpés ? Comment voulez-vous qu’un quidam, verbalisé au tarif de 135 € pour non port du masque ou parce qu’il n’a pas sa fameuse attestation ne ressente pas un profond sentiment d’injustice ? Cette fameuse attestation, dont on n’a toujours pas compris son rôle dans la lutte contre l’épidémie qui restera une des plus grandes idioties à laquelle le gouvernement nous aura obligé de nous soumettre. – Injustice - .

Comment supporter que le RER soit bondé, que les écoles et les lycées soient pleins, que les grandes surfaces grouillent et que les restaurants, les bars, les lieux de culture, les cinémas crèvent la bouche ouverte ?- Injustice- . Pourquoi les galeries commerçantes fourmillent, les magasins rouvrent et les pistes de ski, pour le coup bien aérées, soient fermées ? Injustice. Et je ne vous parle pas de l’imbroglio des biens dits non-essentiels que nous avons connu pendant quelques semaines. On se demande vraiment pourquoi tout ce mic mac incohérent et incompréhensible, censé protéger les personnes les plus fragiles, en particulier les plus âgées, alors qu’on les a privés de leurs familles, de leurs amis, de ceux dont ils avaient tellement besoin, en les laissant dans la solitude, la souffrance, la tristesse, jusqu’à mourir sans avoir pu dire au revoir à leurs proches. Pour protéger nos parents et grands-parents, nous les privons de notre visite, de notre tendresse, ce qu’il y a de plus précieux sans doute pour eux. On préserve leur vie, mais on vide leur vie de ce qui en fait le sel. Injustice.

Pour sortir de la crise, restaurer la confiance, retrouver l’unité du pays, nos dirigeants ne pourront pas faire l’impasse sur la cohérence, l’égalité de traitement, la justice. Si Salomon ou Saint Louis ont traversé l’histoire, c’est parce qu’ils étaient justes. Une des vertus essentielles qu’il serait bon de cultiver pour sortir au plus vite de cette crise.