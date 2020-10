Interdiction de l'instruction en famille: les parents sont inquiets

Emmanuel Macron a annoncé vendredi dernier l’interdiction de l’instruction en famille dès 2021, sauf pour raisons particulières notamment de santé. La mesure fait partie du projet de loi pour lutter contre les séparatismes. Elle permettrait d’éviter les dérives sectaires et séparatistes. Les professionnels de l’éducation sont assez satisfaits. Mais les parents eux qui font l’école à la maison se retrouvent dans l’incertitude.

La nouvelle est tombée assez subitement pour Natalie, une mère de famille qui vit près de Lille. Elle n’a pas vraiment choisi l’instruction en famille, l’IEF. Cela s’est imposé il y a un an quand sa fille de 6 ans a développé une phobie scolaire. Alors quand Natalie et son mari ont appris que cela pourrait s’arrêter l’année prochaine, ils se sont posé beaucoup de questions. "On ne sait pas comment va évoluer notre fille dans un an. C’est une question de survie. on n’aura pas d’uatres choix, si elle ne veut pas aller à l’école, elle ne veut pas y aller. C’est maladif", s'inquiète la maman. En attendant d’en savoir plus, la famille espère que la phobie scolaire d’Alix sera reconnue comme maladie et qu’elle pourra obtenir une dérogation pour rester chez elle.

55 000 signatures pour défendre l'école à la maison

Une pétition, lancée par des associations pour défendre l’instruction en famille, a recueilli plus de 55 000 signatures. Cela équivaut au nombre estimé d’élèves qui font l’école à la maison. Jean Schmitt en a vu de nombreux s’incrire sur des programmes à distance. Il était président de la Chambre syndicale Nationale de l'Enseignement privé à Distance (CHANED). Et selon lui, avec cette mesure, le gouvernement ne s’attaque pas aux bonnes personnes. "Cette mesure est une horreur. Il n’y a pas de cas avéré d’enseignement à distance qui favorise les dérives. L’enseignement à distance fait l’objet d’un contrôle constant. On ne s’attaque pas au bons élèves", dénonce Jean Schmitt.

Une mesure bien accueillie chez les professionnels de l'éducation

Pour les professionnels de l’éducation la mesure est très bien accueillie. Elle est perçue comme le signe d’une valorisation de l’école et de son rôle dans la société. Et selon Hubert Antoine, elle en avait besoin: "l’épisode de la pandémie fait qu’on a un certain nombre d’enfants qui ne sont pas revenus à l’école. C’est un événement qui peut donner l’impression que l’école n’est plus obligatoire et plus intéressante", regrette le directeur de l'enseignement catholique du diocèse de Lille.

Du côté des professeurs des écoles aussi, la mesure est appréciée. C’est une façon de remettre l’école au coeur de la vie des enfants, quand certains parents s’en détournent parfois. Mais il faudra quand même réfléchir à la façon dont ces élèves vont intégrer les établissements. "Ces élèves ne sont pas très nombreux mais ça fait quand même un bon nombre d’enfants qui doivent être absorbés par le système. Il faudra voir au plus près comment sera mise en oeuvre la loi", tempère Guislaine David, co-secrétaire générale et porte parole du SNUIPP-FSU, le syndicat des instituteurs.

Une scolarisation synonyme de socialisation

Les défenseurs de l’école plaident pour son utilité dans la socialisation des enfants. C’est un lieu de rencontre qui leur permet de tisser des liens. "Les enfants sont heureux d’aller à l’école parce qu’ils y retrouvent leurs copains. La liberté que l’on donne aux parents c’est une liberté qu’on enlève aux enfants d’avoir un lieu de socialisation autre que leur famille", explique Pierre Merle, sociologue des politiques éducatives.

Le projet de loi contre les séparatismes, renommé "renforçant la laïcité" sera présenté en conseil des ministres le 9 décembre prochain.