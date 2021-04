Interview Enola Bédard Québecoise Tiktok

Cédric Martin à invité Enola Bédard star montante planétaire originaire Québécoise de la ville de Québec devenu célèbre grace à ses chorégraphie sur Tiktok. Suivi par plus de 7 800 000 personnes sur tiktok, elle est danseuse professionnelle, actrice dans la série Julie and the Phantoms.

Repéré par des stars au États-Unis, elle souhaite prochainement s'installer à Los Angeles pour continuer sa carrière.



Pour la suivre sur Tiktok : @enola.bedard