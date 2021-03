Interview Maryan : Animateur radio et Chroniqueur

Cédric Martin à invité Maryan originaire du Mans, il est animateur radio a Cartable FM et chroniqueur radio à France Bleu Maine. Il est aussi sur tiktok, il réalise sur l'application des lives Blin test, qui veut gagner des millions et n'oubliez pas les paroles en coanimation avec Cédric Martin, tous dans la joie et dans la bonne humeur comme d'habitude !