Isabelle Berlu, portes-ouvertes au CFA Interprofessionnel : "ça

permettra aux jeunes d'avoir des réponses plus personnalisées à leurs interrogations"





Le CFA Interprofessionnel de Blois organise ses portes-ouvertes le 20 mars. Un événement adapté à la crise sanitaire puisqu'il faudra s'inscrire en amont pour bénéficier de visites individuelles. On en parle avec Christophe Balavoine, responsable BTS au CFA Interprofessionnel et Isabelle Berlu, chargée d'études.