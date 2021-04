Isabelle Debekker (Musée belge de la BD)

Isabelle Debekker, directrice générale du Centre Belge de la Bande Dessinée.



Double actualité : lancement de la revue trimestrielle le Dessableur, et l’exposition United comics of Belgium actuellement visible jusqu’au 26 septembre.



Carte blanche à 27 auteurs pour mettre en évidence la vitalité de la BD en Belgique, un panorama francophone et flamand.



www.cbbd.be