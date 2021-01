Isabelle Debekker, Musée belge de la BD - Yoneko Nurtantio

Le plein de bulles - Frédéric Ronsse (Librairie Flagey) : "Et l'homme créa les Dieux" de Joseph Béhé, d'après l'œuvre de Pascal Boyer, chez Futuropolis



Coup de projecteur : Isabelle Debekker, directrice générale du Centre Belge de la Bande Dessinée. Le musée lance un appel à mécénat, en partenariat avec la fondation Roi Baudouin, pour financer sa prochaine grande exposition prévue au printemps "United Comics of Belgium"



L'Air du Temps : Yoneko Nurtantio, ambassadrice #DeLaReussiteParmiVous , 2ème édition de cette campagne lancée par Success DiverStory pour lutter contre les préjugés et les discriminations.

Yoneko Nurtantio est l'auteure de "Just Keep it, les recettes Zero gaspi"

www.justkeepit.be