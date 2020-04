Isabelle Drum, Centre Jean-Marie Pelt et L'Amour food avec Julie et Stéphane.

C'est l'amour ce soir et plus précisément "L'Amour Food" dans Moselle actuel avec Julie et Stéphane, ils se définissent comme cantiniers. Comme chaque jeudi nous avons rendez-vous avec Jean-Pierre Jager, à la une et dans le nouveau numéro de La Semaine, nous entendrons Monseigneur Jean-Christophe Lagleize réagir aux propos du premier ministre mardi. L'invitée en fin d'émission est Isabelle Drum, membre du centre Jean-Marie Pelt de Rodemack et le journal régional présenté par Sébastien Souici. Voilà le sommaire !