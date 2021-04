Isabelle Lescalier Grosjean, psychologue asbl La Vague

Isabelle Lescalier Grosjean, psychologue de l’asbl La Vague, qui lance sa nouvelle campagne de recherche de familles d’accueil.



La Vague, c’est un service d’accompagnement, d’accueil familial et de parrainage pour enfants et adultes en situation de handicap, actif dans tout Bruxelles et en Wallonie.



Toutes les infos : www.la-vague.be - 02/735.83.34