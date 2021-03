Israël- Palestine, une paix durable est-elle possible ?

Contrairement à ce qui est souvent présenté, le conflit israëlo-palestinien n'est pas religieux mais bien politique ! Et pourtant nous constatons une instrumentalisation de ce conflit par certains pour attiser des haines et des tensions entre communautés, en particulier dans les quartiers...

Peut-on raisonnablement espérer qu'un État palestinien puisse voir le jour alors que l'extension régulière des colonies israëliennes aboutissent toujours au vol de la terre et de l'eau en Cisjordanie ? Écoutons l'avis de Guy Perrier et Patrice Kliss, tous deux vice-Présidents de l'Association France Palestine Solidarité, qui suit ce conflit depuis de nombreuses années.