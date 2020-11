ITF Imprimeurs : D’un savoir-faire traditionnel à l’ère du numérique

Aujourd’hui, imprimer sur du papier ne détruit plus les forêts et sur les 2000 tonnes de papier qu’utilise chaque année l’imprimeur ITF, près d’un tiers sont recyclées.



Au micro de Josué Girandier et de Valérie Fade-Py Gilles Fouquet, patron d’ITF évoque les avancées environnementales du métier d’imprimeur dans cette entreprise qui rayonne en Sarthe depuis 1975.