J. Vanistendael et S. Spruyt - La Porte Verte-Snijboontje asbl, S. Haquin

Les bonheurs de Sophie - Sophie Mincke : le rêve de Thomas Pesquet (rediff)



Coup de projecteur : Judith Vanistendael et Simon Spruyt



Auteurs et illustrateurs, tous les deux flamands, ils sont tous les deux à l'honneur de "La nouvelle vague du Lombard" : c'est le nom de cette exposition actuellement à la galerie Huberty & Breyne, au Châtelain, à Bruxelles.

Elle a lieu jusqu’au 26 juin.



Judith Vanistendael et Simon Spruyt sont tous les deux publiés aux édtions du Lombard, Judith pour "La baleine bibliothèque", sur un texte de Zidrou, et Simon pour "Le Tambour de la Moskova".





L'Air du Temps : l'asbl "La Porte Verte-Snijboontje".

Depuis 1975, l'asbl "Porte Verte-Snijboontje" poursuit une action globale et polyvalente de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale à Molenbeek et ses environs, au travers de différents services : restaurant social, école de devoirs, centre d’aide alimentaire urgente…



Samuël Haquin, le responsable de cette asbl résolument dynamique, nous présente les multiples missions et projets



www.porteverte-snijboontje.be

Boulevard du Jubilé - Jubelfeestlaan 124

1080 Bruxelles - Brussel

+32 (0)2 421 04 80

info@porteverte.be