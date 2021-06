Jailbirds, film de réalité virtuelle de Thomas Villepoux

A la découverte de Jailbirds, film d'animation en réalité virtuelle, réalisé par Thomas Villepoux.



Il s'agit d'un conte fantastique sur la liberté, le système carcéral, adapté de "Paulot s'évade", BD des années 80 de Philippe Foerster.



Présenté au festival New Images (festival FR de la création numérique et des mondes virtuels) et au festival Tribeca (US) , Jailbirds sera aussi projeté pendant le festival de Cannes.



C’est une co-production franco-belge entre Digital Rise et Be Revolution Pictures.