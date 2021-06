Jailbirds, film réalité virtuelle - Y. Cecco, Centre Prévention du Suicide

Secret d'artisanat - Izaline Nicol : "Anna, Kika et les autres", boutique de création de bijoux au Châtelain



Coup de projecteur : A la découverte de Jailbirds, film d'animation en réalité virtuelle, réalisé par Thomas Villepoux.

Il s'agit d'un conte fantastique sur la liberté, le système carcéral, adapté de "Paulot s'évade", BD des années 80 de Philippe Foerster.

Présenté au festival New Images (festival FR de la création numérique et des mondes virtuels) et au festival Tribeca (US) , Jailbirds sera aussi projeté pendant le festival de Cannes.

C’est une co-production franco-belge entre Digital Rise et Be Revolution Pictures.



L'Air du Temps : Yoann Cecco, psychologue au Centre de Prévention du Suicide.

Les pensées suicidaires et les tentatives de suicides ont augmenté pendant la crise du Covid : 1 jeune sur 4 en Belgique dit avoir sérieusement envisagé de mettre fin à ses jours ces 12 derniers mois.

Comment reconnaître les signes d’alerte, et surtout comment les aider?



Composez le : 0 800 32 123



Centre de Prévention du Suicide

Rue Gachard, 88

1050 Bruxelles



Secrétariat : du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 16h30

0476 53 00 84 (infos générales)



www.preventionsuicide.be/fr