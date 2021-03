Janet Winston-Young, rescapée des attentats de Bruxelles

Le 22 mars 2106, 2 bombes explosent à Zaventem, et une autre dans une rame du métro à la station Maalbeek, faisant 32 morts (hors kamikazes) et 340 blessés.



Parmi ces blessés, Janet Winston Young et son mari, Fred. Tous les deux se trouvent à l’aéroport, dans la file d’attente, à 4 mètres du terroriste. Janet le dit “aujourd’hui tout le monde a son 11 septembre”. Le sien sera toujours le 22 mars 2016 à 7H58 quand la bombe explose, emportant ses tympans au passage.



Comment surmonter ce traumatisme? Elle qui est très croyante verra t-elle sa foi vaciller?



C’est son histoire qu’elle raconte dans ce livre "Paris Bruxelles, au coeur des attentats", publié aux éditions Le Passeur.