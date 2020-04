Je rêve et nous rêvons avec Bernard Lahire

Peut-être que vos nuits sont un peu plus agitées qu'à l'ordinaire depuis le début du confinement. Peut-être rêvez-vous que vous vous promenez dans la rue sans attestation de sortie, ou bien que vous êtes contaminé par le virus... pas de panique : c'est bien normal.

Bernard Lahire souhaite recueillir et analyser ces rêves en période de confinement - une situation exceptionnelle pour les chercheurs. "Toutes les règles du monde social sont modifiées du jour au lendemain", nous dit-il. Ces modifications auront donc un impact sur notre production onirique.

De plus, le rêve étant un va-et-vient permanent entre passé et présent, il pourra sans doute faire ressurgir d'anciennes angoisses au vu du contexte hors-norme dans lequel nous nous trouvons. La sociologie des rêves étant une sociologie "des soucis" pour Bernard Lahire, cette étude sera propice à déterminer précisément ce qui nous travaille, au plus profond de notre sommeil.

Pour envoyer vos rêves : bernard.lahire@ens-lyon.fr

Des éléments biographiques vous seront demandés lors d'échanges avec Bernard Lahire. Cela est nécessaire pour l'analyse.

Bernard Lahire est sociologue, enseignant à l'ENS Lyon, auteur de "L'Interprétation sociologique des rêves" (Ed. La Découverte)