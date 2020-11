Jean Castex enfonce le clou : 30 fidèles maximum par célébration

Le Premier Ministre a confirmé ce midi que les célébrations religieuses ne pourront pas dépasser 30 personnes. L'évêque de Blois se rallie au communiqué de la Conférence des évêques de France et dénonce "dans l'attitude du Gouvernement l'application mécanique d'une norme abstraite. Dans une chapelle de campagne, on mettra 30 personnes. Dans la cathédrale de Blois on mettra aussi 30 personnes". Cherchez l'erreur !

Message de MOnseigneur Batut envoyé aux fidèles jeudi

Jauge à 30 personnes ce dimanche : une mesure qui demeure irréaliste et inapplicable Monseigneur Batut dénonce avec ses frères évêques dans ce qui est imposé aux catholiques l’application mécanique d’une norme abstraite. Tout le monde comprend qu’on fait entrer plus de monde dans un hypermarché que dans une boutique de quartier : qu’est-ce qui empêche de comprendre qu’on fait entrer plus de monde dans la cathédrale de Blois que dans une chapelle de campagne ? Nous demandons aux pouvoirs publics une « jauge réaliste ». Nous nous y soumettrons : si on nous dit « une personne tous les 4 m² », nous le ferons. Mais une jauge est adaptée à la taille de l’édifice : qu’on nous fasse confiance et qu’on ne nous infantilise pas. Derrière tout cela, il y a beaucoup d’amateurisme et une grande désinvolture alliée à une profonde méconnaissance des besoins spirituels des personnes, considérés comme « inessentiels ». Il a fallu des semaines, pendant le premier confinement, pour prendre conscience que les résidents des EHPAD n’avaient pas que des besoins sanitaires et pouvaient mourir de tristesse si on les empêchait de voir leurs proches : combien de temps faudra-t-il pour admettre que nous ne sommes pas des robots ou des machines à consommer et que l’âme est aussi importante que le corps ?

Le message de Mgr Batut est disponible sur le site du diocèsee :

