Jean-Guillaume DeMailly "Les pouces verts" : JungleLab

Jean-Guillaume DeMailly nous plonge dans JungleLab !



Le paysagiste Quentin Thibault a des ambitions professionnelles précises : travailler dans une jungle et donner libre court à sa créativité.



C'est pour y répondre qu'il a créé JungleLab, un magasin de plantes à Ixelles dans lequel il a installé son cabinet de paysagiste.



Les clients peuvent y découvrir des plantes et des créations d'artistes et d'artisans dans un cadre enchanteur.



Mais gare! Moumoune la panthère est à l'affût entre les plantes vertes et pourrait bien vous ensorceler.



https://junglelab.eu/