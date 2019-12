Jean-Luc Durand, conseiller départemental, en charge d’Agrilocal 11

Agrilocal11.fr est une plateforme développée par le Département de l’Aude, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture.

Elle met en relation, de manière simple, directe, instantanée et gratuite les producteurs locaux et les acheteurs de la restauration collective.

Les cuisiniers qui utilisent Agrilocal11.fr proposent à leurs convives des produits de saison, cultivés dans le département et livrés à maturité. Ils contribuent à maintenir une agriculture de qualité, sans surcoût.

Agrilocal11.fr c’est bon pour les agriculteurs, c’est bon pour les consommateurs, et c’est bon pour la planète !