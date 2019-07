Jean-Pierre Marongiu détenu pendant 1744 jours au Qatar publie "InQarcéré"

Nous serons au marché couvert à Nancy dans l'allée gourmande avec "Saveurs et Parfums d'Italie" en compagnie de Sabrina. L'invité de Moselle actuel est interviewé par Marco Marchioni, journaliste à Lor'FM. Les radios mosellanes collaborent et cet entretien avec Jean-Pierre Marongiu mérite toute votre attention. Jean-Pierre Marongiu a passé 1744 jours en prison au Qatar. Libéré en juillet 2018 et revenu à Metz, Il publie "InQarcéré" chez Nouveaux Auteurs.