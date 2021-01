Jean-René Menier, agriculteur, président de l'association Leggo

Ca a longtemps été un aliment mal aimé, mais avec la mode du flexitarisme, les légumineuses ont retrouvé le chemin des cuisines françaises !

Des agriculteurs du Grand Ouest veulent entrer sur le marché des pois chiches, lentilles ou flageolets.



Trois questions à Jean-René Menier, agriculteur du Morbihan et président de Leggo, une association qui réunit les producteurs, les distributeurs, les transformateurs et la restauration collective.

Leggo, pour "légumineuses à graines du grand ouest", a été créée en novembre, et vise à structurer la filière.