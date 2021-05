Jeanne Séguéla Bouchet - FAVA lutte contre la précarité

Entre 5 et 10 euros, tous les mois.

c’est ce que coûtent les protections périodiques aux jeunes filles en France. une dépense non négligeable, encore plus en cette période. Alors pour venir en aide à ces jeunes femmes, la région offre a plus de 30 000 lycéennes boursières du privé et du public, des kits de protections hygiéniques à usage unique, bio et respectueuses des normes sanitaires. 150 000 euros sont débloqués par l'Occitanie dans cette opération d’urgence activée dès la fin du mois de mai. Ces produits sont concus par l’entreprise FAVA.

La cofondatrice de l'entreprise Jeanne Séguéla Bouchet.